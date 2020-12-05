Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки выявили 398 носителей коронавируса. Такие данные приводит 5 декабря оперштаб.

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В Екатеринбурге таких случаев обнаружено 228. Также они имеются в Артинском, Арамильском, Ачитском городских округах, в Берёзовском, Асбесте, Богдановиче и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе было обнаружено уже 48 233 случая заражения коронавирусом.