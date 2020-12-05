Москва, , 06:19 — REGNUM В субботу, 5 декабря, в Москве будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — 5… — 3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 6 декабря в Москве малооблачно, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — 10… — 8 °C.

Ветер юго-восточный 2−10 м/с. Атмосферное давление 763 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 7… — 2 °C днём и — 13… — 8 °C ночью.

В воскресенье, 6 декабря, днём в столице ожидается — 7… — 5 °C. По области — 10… — 5 °C. Ночью в регионе ожидается — 15… — 10 °C. Без осадков, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, морозная и солнечная погода с дефицитом осадков ожидается в Московском регионе на следующей неделе.

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