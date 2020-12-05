Буэнос-Айрес, , 04:22 — REGNUM Личного врача футболиста Диего Марадоны Леопольдо Луке не будут арестовывать на время расследования причин смерти спортсмена, сообщает пресс-служба суда Буэнос-Айреса в Аргентине.

Сообщается, что адвокаты Луке попросили суд не арестовывать врача на время проведения расследования обстоятельств смерти Марадоны. Суд удовлетворил ходатайство защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в доме и офисе Леопольдо Луке прошли обыски. Врача обвиняют в причастности к смерти футболиста Диего Марадоны, однако сам Луке все обвинения отвергает. В ходе обысков у него изъяли ноутбуки, мобильные устройства и медицинские документы. В настоящее время прокуратура Аргентины расследует причины смерти легенды футбола.

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