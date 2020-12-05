Москва, , 04:17 — REGNUM Новая редакция правил противопожарного режима, разработанная при участии МЧС России, позволит использовать мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны в зданиях, но с 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 1 января 2021 года в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает 5 метров», — говорится в сообщении.

Пиротехнику первого класса опасности — бенгальские огни и хлопушки — разрешали использовать и раньше. Ко второму классу относятся изделия типа «фонтаны» и мелкие петарды. До вступления в силу нового постановления их можно использовать только на улице.

6 января 2020 года ИА REGNUM сообщало, что в Москве в течение первых пяти дней нового года в экстренные службы столицы поступило 47 заявлений о травмах и возгораниях, вызванных неосторожным обращением с пиротехническими изделиями.

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