Манама, , 03:36 — REGNUM Экстренное разрешение на использование в Бахрейне получила вакцина от новой коронавирусной инфекции, разработанная американской фармкомпании Pfizer и ее немецким партнером Biontech, сообщает агентство Reuters со ссылкой власти государства.

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Королевство стало второй страной после Великобритании, где был одобрен для применения этот препарат. Ранее в Бахрейне разрешили использовать китайскую вакцину от COVID-19 для прививок медикам, работающих с пациентами с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Чези Леви заявил, что израильские граждане могут рассчитывать на получение вакцины компании Pfizer в течение ближайших нескольких недель.

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