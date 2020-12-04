Лондон, , 21:36 — REGNUM В Британии за прошедшие сутки зарегистрировано свыше 16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 4 декабря правительство страны.

За 24 часа выявлено 16 298 новых случаев заражения и зафиксировано 504 смерти пациентов с диагнозом COVID-19.

С учетом этих данных, всего в Британии с начала пандемии выявлено 1 674 134 случая заражения и 60 112 смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский минздрав заявил что нормализации жизни в стране можно ожидать не ранее апреля 2021 года.

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