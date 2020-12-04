Женева, Швейцария, , 20:50 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 385 100 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 64 350 473 человек. Такие данные приводит 4 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Бесконтактная термометрия. Алжир International Labour Organization ILO

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 6542 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 494 668.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 591 432 тысячах случаев инфицирования и 11 741 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.