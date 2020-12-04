Псков, , 18:11 — REGNUM В Псковской области из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией и ОРВИ на карантин отправлены 138 школьных классов, полностью закрыты три школы. Об этом 4 декабря рассказал губернатор региона Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Кроме того, еще три школы — в Ямме, Волышово и Залесье — полностью переведены на «удалёнку», при этом в Залесье — из-за ОРВИ.

«Ситуация непростая, но, слава Богу, не критичная. Необходимости в тотальном закрытии школ по-прежнему нет», — сказал Михаил Ведерников.

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Напомним, за 3 декабря в Псковской области было выявлено 198 новых случаев заражения, что на один случай меньше, чем сутками ранее. Выздоровели 65 человек. Также в регионе был зафиксирован еще один летальный исход от COVID-19.

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