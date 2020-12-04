Псков, , 12:36 — REGNUM В Великолукском медицинском колледже в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, там заразились десять человек. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. COVID-19 выявлен у двух сотрудников и восьми учащихся.

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«Группы, где выявлены заражённые студенты, отправлены на самоизоляцию. Помещения обработаны, колледж работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Кроме того, зараженный студент обнаружен в Псковском государственному университете, из-за чего лица, которые контактировали с ним, помещены на самоизоляцию.

«В Псковском государственном университете, как и в любых других учреждениях России, введен «масочный» режим и смешанный режим обучения — в дистанционном и обычном формате. С учетом этого, вероятность заболевания кого-то из лиц, кто контактировал с заболевшим студентом, достаточно мала. Тем не менее, в качестве превентивной меры эти студенты переводятся на дистанционное обучение на необходимый срок», — отметила ректор учебного заведения Наталья Анатольевна.

По ее словам, поскольку был выявлен единичный случай заболевания, это не считается очагом.

Отметим, по данным оперативного регионального штаба, за последние сутки в Псковской области было выявлено 198 новых случаев заражения, что на один случай меньше, чем было выявлено сутками ранее. Вместе с тем выздоровели 65 человек. Также в регионе зафиксирован еще один летальный исход от COVID-19.

Всего с начала пандемии в области было выявлено 13 298 инфицированных, из которых 6973 вылечились, 76 умерли. Продолжают лечение 6249 человек.

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