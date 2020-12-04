Москва, , 16:32 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести тотальный запрет на трэш-стримы, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Подобные видео не должны распространяться вообще, а организаторы, если установлен факт насилия или публичного преднамеренного издевательства — должны получать реальные тюремные сроки», — заявил Жириновский.

Так парламентарий отреагировал на случай, когда в ходе стрима блогер заморозил девушку на улице до смерти.

Следствие предъявило обвинение блогеру Стасу Решетникову (Reeflay) по уголовному делу о смерти девушки у него в прямом эфире.