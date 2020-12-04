Курск, 4 декабря 2020, 16:10 — REGNUM Администрация Курской области выразила соболезнования в связи с кончиной члена Совета Федерации Александра Михайлова, сообщает ИА REGNUM 4 декабря.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет от сердечного приступа. Он был губернатором Курской области на протяжении 18 лет, а после отставки стал членом Совфеда.
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