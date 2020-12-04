Архангельск, , 15:59 — REGNUM В Архангельской области коечный фонд для ковидных пациентов за неделю увеличился на 150 мест. Из 2365 свободными остаются 303 койки. Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Русинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее словам, расширение коечного фонда потребовалось в областном центре, в Няндоме и Пинежском райне.

«Наиболее сложная ситуация с занятостью коек — в Архангельске, несмотря на то, что здесь в оказании помощи пациентам с COVID-19 участвуют семь учреждений», — отметила замминистра.

Всего в настоящее время в области развернуты 2365 коек, из них 964 оснащены подачей кислорода, 179 — аппаратами ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 439 человек, 159 из их — в областном центре.