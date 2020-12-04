Архангельск, , 14:07 — REGNUM В Архангельской области выявили 439 новых случаев COVID-19, это рекордный прирост заболевших за сутки в регионе.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперштабе, среди новых заболевших — 159 архангелогородцев, 82 жителя Северодвинска, 69 жителей Котласского района. Растет число заболевших в Онежском, Вельском, Красноборском, Ленском и других районах области.

На лечении с COVID-19 находятся 7795 человек.