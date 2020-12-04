Пенза, , 14:51 — REGNUM Суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 4 декабря достиг 36,28% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 173 человека, среди них 37 — несовершеннолетние. Возраст заболевших детей от трех месяцев до 17 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

В регионе под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 6 539 человека, сняли с коронавирусного учета 50 363 жителя. В лабораториях обследовано более 473,6 тыс. человек, проведено свыше 509 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 4 декабря подтвердилась у 20 895 человек. Всего выздоровели 17 814 пациентов, за сутки — 98 человек. Скончался после заражения новой коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 251 заболевший.

Читайте также: В Пензенской области коронавирус зарегистрирован ещё у 173 человек