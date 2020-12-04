Пенза, , 11:37 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 4 декабря подтвердилась у 20 895 человек, за сутки заболели еще 173 жителя региона. Минувшим днем инфицирован был 171 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 17 814 пациентов, за сутки — 98 человек. Скончался после заражения новой коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 251 заболевший.

Ранее ИА REGNUM сообщало, студенты Пензенского областного медицинского колледжа, участвующие в оказание помощи медицинским работниками в период пандемии коронавируса получат денежные выплаты. На эти цели из регионального бюджета выделено 1,2 млн рублей.

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