Найроби, , 13:20 — REGNUM Житель Кении, который «воскрес» в морге, куда его по ошибке доставили на прошлой неделе, скончался. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на местные СМИ.

«Медики в окружной больнице Керико констатировали смерть Кигена, куда его перевели из Капкатета для дальнейшего лечения», — сказал представитель семьи погибшего Хезбон Тонуи журналистам в четверг, 3 декабря.

Напомним, что 32-летний Питер Киген, страдавший хроническим заболеванием, на прошлой неделе был доставлен в больницу, однако врачи по ошибке констатировали его смерть и перевели в морг. Однако когда сотрудник морга готовил «тело» к бальзамированию, мужчина проснулся и начал кричать, а затем потерял сознание.

В прошлый четверг, 26 ноября, он сказал репортёрам кенийской ежедневной национальной газеты, что счастлив быть живым. «Это дело Божье», — сказал он.

Эта история вызвала бурную реакцию кенийцев в социальных сетях, а вопрос неожиданного воскрешения обсуждался представителями собрания округа Керико.

Они создали следственную группу, чтобы выяснить, как мог произойти такой инцидент.

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