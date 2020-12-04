Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировано 4364 пациента с COVID-19, находящихся в состоянии средней тяжести и более тяжёлом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

765 больных лежат в тяжёлом состоянии (338 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 224 таких больных подключены к ИВЛ), в состоянии средней тяжести находятся 3599 пациентов.

Нынешний показатель — второй по численности. «Рекорд» был поставлен 1 декабря 2020 года (4474 пациента в состоянии средней тяжести и более тяжёлом). В регионе выписали ещё 395 пациентов, переболевших COVID-19 (всего с начала пандемии — 40 069 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 1076 смертей от новой коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале зафиксировали максимальную смертность от COVID-19 за сутки