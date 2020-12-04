Орел, , 12:43 — REGNUM Очереди в Орле за препаратом «Цефтриаксон» прокомментировал 4 декабря руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга.

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Чиновник, в частности, заявил, что данный препарат есть в наличии не только в Орле в аптеке на улице Красина (где ранее была зафиксирована огромная очередь), но и в других точках «Орёлфармация» — например, в Ливнах и в Мценске.

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии очередей за препаратом «Цефтриаксон» у муниципальной аптеки на улице Красина в Орле появились ранее в соцсетях. Ситуацией возмутилась депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), которая в соцсетях обратилась к губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Впрочем, тот проблемы в очередях не увидел.

«А в чем вопрос? Лекарства есть, да, есть очередь, потому что три окна работает, это максимально. Также препараты есть в Ливнах, Мценске и тд, в аптеках Орелфармации. В соседних аптеках очереди нет, потому что и лекарств нет. Но вы как депутат Госдумы понимаете, что за частные аптеки я отвечать точно не могу. Поэтому моя задача чтобы лекарства были в регионе, я эту задачу выполняю», — написал в комментариях к посту Клычков. Он пояснил, что препараты заказываются в большом количестве, однако высока и потребность, отсюда и очереди.

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