Нижний Новгород, , 12:41 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 декабря выявили 2871 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2833 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 293 876 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Анализ на коронавирус (сс) Денис Гришкин. mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Так, в Нижегородской области выявили 496 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 309, в Ульяновской и Самарской областях — по 266, в Саратовской области — 259, в Кировской области — 247, в Оренбургской области и Удмуртии — по 181, в Пензенской области — 173, в Башкирии — 144, в Чувашии — 125, в Мордовии — 89, в Татарии — 86, в Марий Эл — 49.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 56 397 случаев, в Ульяновской области — 28 639, в Саратовской области — 28 175, в Оренбургской области — 23 908, в Самарской области — 23 399, в Пермском крае — 21 900, в Пензенской области — 20 895, в Кировской области — 19 035, в Башкирии — 14 833, в Удмуртии — 14 081, в Чувашии — 13 047, в Мордовии — 11 105, в Татарии — 10 687, в Марий Эл — 7775.

Полностью выздоровели 247 849 жителей округа, за последние сутки выписаны 3153 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 4767 человек, за минувшие сутки скончались 88 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 66 летальных случаях в округе.

Отметим, значительное расхождение с данными регионального штаба по числу летальных случаев наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 4 ноября, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 238 человек, из которых пятеро — за минувшие сутки. При этом по данным общефедерального штаба — 294 жителя Удмуртии умерли с начала пандемии, два человека — в течение последних 24 часов.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 41 260 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. С 17 июня наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. К 26 июля ежедневный прирост заражений снизился до менее чем 900. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 23 октября впервые с начала наблюдений в Поволжье выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. К началу ноября число заражений в сутки превысило 2 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 декабря в России подтверждено 2 402 949 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 27 403 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 888 752 жителя России, за сутки выписаны 28 901 человек. 42 176 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 569 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борется с инфекцией 472 021 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране не изменилось.