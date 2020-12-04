Москва, , 12:39 — REGNUM Пациенты с первичным иммунодефицитом испытывают трудности с получением лекарств. Об этом 4 декабря заявил президент ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева» Министерства здравоохранения РФ Александр Румянцев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причём основные проблемы происходят в том числе на стадии закупок препаратов государственными организациями. По его словам, с 2014 года в России действует правило, согласно которому приоритет отдаётся отечественным компаниям. Именно поэтому иностранные производители иммуноглобулина высокого качества перестали участвовать в отечественных госзакупках.

«Мы знаем, что имеются проблемы с лекарственным обеспечением наших пациентов. И мы делаем соответствующие заявления в адрес законодателей, поскольку мы столкнулись с позицией, что за лекарственное обеспечение несут ответственность субъекты РФ. Есть две вещи, которые нарушают нормальные закупки этих лекарств — на закупки не выходят многие фирмы, которые производят высококачественный «Иммуноглобулин». Это связано с тем, что в стране работает закон «третий лишний» — когда выходят две отечественные компании в закупке, третий не рассматривается фактически. И ФАС предъявила требования к закупкам, чтобы они производились по фиксированной цене. И в рамках закупочной продукции это привело к тому, что многие компании, которые производят качественные иммуноглобулины, не участвуют в закупках. Мы понимаем и ожидаем, что эти два ограничения в закупках могут привести к снижению поступлений на наш рынок препаратов», — сказал Румянцев.

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