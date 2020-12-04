Санкт-Петербург, 4 декабря 2020, 12:28 — REGNUM В Петербурге привлекли к административной ответственности и оштрафовали более 1 тыс. человек за отсутствие масок на лицах в общественных местах. Об этом сообщает Смольный.
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В основном горожан задерживали для составления протоколов в общественном транспорте. Так, к 1 декабря 2020 года в автобусах, троллейбусах и трамваях оформили за нарушения почти 400 человек, причем только за сутки 1 декабря — 14 нарушителей.
В вестибюлях метро с начала пандемии к 1 декабря составили протоколы на 443 граждан, на платформах метрополитена — на 171 петербуржца, уточняет телеканал «78».
В итоге Смольный отчитался о 1007 оштрафованных.
Напомним, согласно постановлению Смольного, в Петербурге граждане должны носить маски при посещении любых организаций, магазинов, в общественном транспорте, на остановках, вокзалах, в аэропорту.
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