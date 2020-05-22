Казань, , 18:21 — REGNUM Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория начала тестирование на коронавирус животных. Об этом сообщили в пресс-службе бюджетного учреждения.

Из-за большого количества обращений от владельцев животных в лаборатории стало возможным проведение диагностики биоматериалов животных на наличие новой коронавирусной инфекции. Для этого используют тест-системы, разработанные федеральным центром охраны здоровья животных. При этом широкомасштабные исследования не рекомендованы всемирной организацией здравоохранения животных.

Тестировать, в первую очередь, предлагается животных с признаками респираторного заболевания — кашель, рвота, затрудненное дыхание, выделения из носа или желудочно-кишечная болезнь. Исследования проводятся на коммерческой основе. Для этого необходимо обратиться в главное управление ветеринарии по РТ по телефону горячей линии: 8(800)201−40−32 или 8(843)570−20−08.

Согласно данным, опубликованным на портале ведомства, стоимость исследования на коронавирус для владельцев животных составляет 1 364 рубля.

В ходе исследований ветеринары выяснили, что коронавирусу подвержены кошки, собаки, хорьки. Не поражает COVID-19 свиней и домашнюю птицу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все панды, обитающие на Научно-исследовательской базе разведения гигантских панд в Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая, были протестированы на новый коронавирус.

Читайте также: У сычуаньских гигантских панд в Китае не выявлено нового коронавируса