Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области установлен очередной «рекорд» по суточному приросту новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Так, за истекшие сутки выявлено 345 носителей инфекции. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 4 декабря. Днём ранее сообщалось о 337 случаях заражения.

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Положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили жители 45 муниципальных образований Ростовской области: в Ростове-на-Дону — 110, в Батайске — 17, в Сальском районе — 14, в Миллеровском районе — 13. Около 22% заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 4,6% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 41 тыс. 358 случаев заражения коронавирусом.

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