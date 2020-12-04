Киев, , 11:35 — REGNUM С предложением о введении на Украине из-за пандемии коронавируса с начала января 2021 года локдауна сроком на три недели обратится к правительству страны глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов. Он заявил об этом 4 декабря на брифинге, который транслировался на странице минздрава Украины в соцсети Facebook.

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При этом он отметил, что до окончания декабря текущего года на Украине введение жесткого локдауна является нецелесообразным, так как в минздраве страны «видят стабильный прирост новых случаев без резких скачков».

«В конце января и в начале февраля мы будем ожидать пик заболеваемости гриппом. Это приведет к серьезной нагрузки на медицинскую систему. К этому периоду нужно подойти с минимальными цифрами заболеваемости COVID-19, в частности с минимальным количеством госпитализированных», — также уточнил Степанов.

Кроме того, глава минздрава Украины заявил, что медицинская система выдержит до конца декабря 2020 года ту нагрузку, которую на нее в настоящее время оказывает COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 15,1 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом.