Казань, , 11:40 — REGNUM В Татарии, по информации на 4 декабря, коронавирусную инфекцию выявили у 10 687 человек, за сутки заболели еще 86 жителей. Минувшим днем были инфицированы 87 человек. Всего выздоровели 9 360 пациентов, за сутки — 66 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 144 случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в стационары госпитализировали восемь пациентов, 78 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 34 человека, 15 — в возрасте от 50 до 60 лет, семь — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 56 инфицированных, 10 — в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, прокуратура в Набережных Челнах провела проверку учреждений здравоохранения после появившейся в интернете информации о нерабочем состоянии аппаратов компьютерной томографии.

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