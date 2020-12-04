Набережные Челны, Татария, , 09:04 — REGNUM Прокуратура в Набережных Челнах провела проверку учреждений здравоохранения после появившейся в интернете информации о нерабочем состоянии аппаратов компьютерной томографии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского надзорного ведомства.

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Всего в набережночелнинских медучреждениях имеется пять томографов, из которых два — в ГАУЗ «Городская больница №5» и ГАУЗ «Набережночелнинская инфекционная больница». Установлено, что в пятой горбольнице рентгеновский компьютерный томограф находится в неисправном состоянии, а поставленный в 3 квартале текущего года томограф в инфекционную больницу до сих пор не установлен и не используется.

Такое оборудование в медицинских учреждениях является единственным и их простой в условиях распространения коронавируса является недопустимым. Руководству медучреждений внесено представление об устранении нарушений.

ИА REGNUM напоминает, еще в ноябре в Набережных Челнах в городской больнице №5 сломался компьютерный томограф. Его ремонт планировали завершить в течение двух недель.

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