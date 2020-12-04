Пенза, , 09:05 — REGNUM Студенты Пензенского областного медицинского колледжа, участвующие в оказание помощи медицинским работниками в период пандемии коронавируса получат денежные выплаты. На эти цели из регионального бюджета выделено 1,2 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

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В период с ноября по декабрь текущего года 80 учащихся получат за каждый месяц по 7 тыс. рублей. Оплату произведут студентам, проходящим практику в медорганизациях области, от регионального минздрава на основании потребностей лечебных учреждений.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 3 декабря подтвердилась у 20 722 человек, за сутки заболел еще 171 житель региона. Минувшим днем инфицированы были 167 человек.

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