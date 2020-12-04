Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM В связи с закрытием двух известных клубов в Петербурге из-за выявленных нарушений в период пандемии запланированные в них концерты переносятся на более поздние даты. Об этом сообщают сами концертные площадки.

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Зрители, которые приобрели билеты на выступления фолк-группы «Мельница» в клубе «А2» 4 декабря, а также на концерты рок-групп «Крематорий» и «Ундервуд» в клубе «Космонавт» 4 и 5 декабря, смогут посетить эти выступления в середине декабря. Однако вернуть средства за приобретенные билеты смогут не все.

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Напомним, после концертов рэпера Басты в Ледовом дворце и скандала на федеральном уровне управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и чиновники провели рейд по другим концертным площадкам города. В клубах «Космонавт» и «А2» были найдены нарушения. В результате деятельность концертных площадок на время была приостановлена, а концерты, назначенные на 4 и 5 декабря, не согласованы комитетом по культуре.

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В связи с этим, согласно объявлениям, размещенным на сайте клуба «А2», концерт группы «Мельница», который должен был состояться 4 декабря в 20:00, не состоится. Как сообщается на сайте самой группы «Мельница», следующий концерт в Петербурге состоится 16 апреля 2021 года в ДК «Ленсовета».

"Билеты категории танцевальный партер действительны на новую дату и время. Обменивать их не нужно. Билеты категории VIP подлежат обмену с 7 декабря. Для этого свяжитесь с нами по электронной почте bilet@melnitsa.ru», — оповестили своих поклонников участники группы на официальной странице в одной из социальных сетей.

Что касается концертов намеченных на 5, 6, 10 декабря, то, например, выступления Риты Dакоты переносится с 5 декабря на 12 марта, Ramil' — с 6 декабря на 16 октября 2021 года, Горшенева — с 10 декабря на пока еще не определенную дату, Леши Свика — с 11 декабря на 4 января. Переносы в афише клуба значатся до 26 декабря. Первый концерт, который будет дан в срок — группы «Аукцион» 27 декабря.

«Все купленные билеты действительны на новую дату», — уточнили в «А2».

Что касается клуба «Космонавт», то согласно официальному сайту концертной площадки, назначенные на период с 4 по 18 декабря концерты переносятся. Так, «Крематорий» выступит не 4, а 11 декабря, «Ундервуд» — не 5, а 12 декабря, May Wave$ — не 6 декабря, а 21 мая 2021 года. Не выступит 9 декабря Леонид Агутин, а 11 декабря Guf, его концерт состоится лишь 6 июня следующего года.

«Купленные ранее билеты будут действительны на новую дату и время и обменивать их не нужно», — сообщили в клубе. — В соответствии с ПП РФ № 830 от 06 июня 2020 г., возврат денежных средств на перенесенное мероприятие не предусмотрен».

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ОАО «Дворец спорта» (Ледовый дворец) за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания) за организацию концерта «Басты». Акционерное общество должно заплатить штраф в 480 тысяч рублей.

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