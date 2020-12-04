Владивосток, , 11:04 — REGNUM В минздраве Приморья заверили, что в стационарах оборудование и медикаменты для лечения ковидных больных есть в полном объёме, постепенно наращивается мощность коечного фонда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На данный момент 90% коечного фонда занято.

«10 декабря дополнительно развернём 100 коек на базе Владивостокской клинической больницы №1. На этой неделе мы открыли корпус в краевой клинической больнице №2 на 100 коек. Общий коечный фонд здесь — 205 единиц. Накануне открыли 80 коек в горбольнице Дальнегорска, тем самым увеличили мощность с 50 до 110 коек», — пояснили специалисты.

На 4 декабря в Приморье развёрнуто 2807 коек в 25 больницах и госпиталях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки выдано 232 (235 накануне) положительных теста на коронавирус, выздоровели 179 пациентов, умерли от осложнений пять человек, днём ранее — четыре.

COVID-19 диагностирован у 22 844 приморцев, выздоровели 16 147 пациентов, скончался 151 человек.