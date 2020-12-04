Владивосток, , 07:37 — REGNUM В Приморье за сутки выдано 232 (235 накануне) положительных теста на коронавирус, выздоровели 179 пациентов, умерли от осложнений пять человек, днём ранее — четыре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 4 декабря COVID-19 диагностирован у 22 844 приморцев, выздоровели 16 147 пациентов, скончался 151 человек.

На амбулаторном лечении находятся 4,6 тыс. человек. В крае для лечения пациентов с пневмониями и COVID-19 развернуто 2807 коек в 25 больницах.

Амбулаторные инфекционные центры работают во Владивостоке, Артёме, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Лесозаводске, Партизанске и Спасске.

Как сообщало ИА REGNUM, после 7 декабря в Приморье поступит вторая партия вакцины от COVID-19. Добровольно привьются врачи и социальные работники.