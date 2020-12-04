Абакан, , 10:37 — REGNUM Хакасия в ближайшее время получит 700 доз вакцины от COVID-19, которыми в первую очередь будут прививать медицинских работников. В начале следующего года ожидается партия вакцины уже для массовой вакцинации населения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Всего в регион поставят 36 тыс. доз. При этом отмечается, что вакцинация жителей будет добровольной.

Тем временем, в республике усиливают работу по доставке льготных лекарств.

«Всё больше добровольцев привлекаются в качестве операторов единого кол-центра по вопросам COVID-19», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки здесь выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом, а общее число подтверждённых случаев составило около 12,8 тыс. Из них к настоящему времени выздоровели 9,3 тыс. человек.

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