Абакан, , 09:24 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, общее число подтверждённых случаев достигло 12 789.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Новые носители зарегистрированы в Абакане, Саяногорске, Черногорске, Усть-Абаканском районе, Сорске и других городах и районах. Половина из них была обследована после появления признаков ОРВИ и внебольничной пневмонии. 36 человек заразились в результате семейных контактов.

Побороли коронавирус к настоящему времени почти 9,3 тыс. человек, в том числе 158 за последние сутки.

«Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3567 человек. Получают лечение 3377 человек (у 215 пациентов — тяжелая степень, на ИВЛ — 19)», — добавили в правительстве.

Читайте также: В Хакасии от COVID-19 скончались ещё трое пациентов