Саратов, , 09:08 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена, по информации на 4 декабря, у 28 175 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 259 жителей региона. Минувшим днем заболели 255 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 917 человек, за сутки — 175 пациентов. Всего скончались 256 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все пациенты заразились контактным путем. Самое большое количество инфицированных в возрасте старше 60 лет — 98 человек, от 50 до 59 лет — 47 заболевших, 26 — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у 29 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 797,5 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,1 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области за сутки снова скончались шесть пациентов, инфицированных коронавирусом. Аналогичное число летальных случаев регистрируется третий день подряд.

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