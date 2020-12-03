Саратов, , 11:45 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки снова скончались шесть пациентов, инфицированных коронавирусом. Аналогичное число летальных случаев регистрируется третьи сутки подряд. Об этом сообщает облминздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди погибших — три женщины в возрасте 61, 68 и 83 лет, а также трое мужчин в возрасте 53, 59 и 71 года. Лечение инфицированных пациентов осложняли имеющиеся серьезные сопутствующие заболевания.

Таким, образом, по состоянию на 3 декабря жертвами ковида за все время наблюдения числятся уже 256 саратовцев.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена, по информации на 3 декабря, у 27 916 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 255 жителей региона, что стало очередным рекордным показателем прироста заражений. Минувшим днем заболели 249 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 742 человека, за сутки — 189 пациентов.

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