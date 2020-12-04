Антананариву, , 08:54 — REGNUM Жители юга Мадагаскара вынуждены «есть землю, смешанную с тамариндом», чтобы предотвратить голод, поскольку засуха уничтожила основной урожай региона, сообщает агентство AFP со ссылкой на свои источники.

«Мы называем это почвой выживания, потому что она позволяет кислому вкусу тамаринда просачиваться в наши рты, что предотвращает голод», — заявил фермер Додай Фандилава Ноэлисог.

«В наши дни мы больше не ищем пищи, чтобы жить, а ищем способы наполнить пустые желудки», — добавил он.

Плоды кактуса, которые обычно спасают людей во время голода, высохли из-за отсутствия дождя.

Другой фермер, Авианая Идами, занялся продажей угля, чтобы собрать достаточно денег для своей семьи, чтобы есть маниоку хотя бы один раз в день.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) сообщает, что 1,5 миллионов человек в южном регионе Мадагаскара нуждаются в чрезвычайной продовольственной помощи.