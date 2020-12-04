Сухум, , 08:45 — REGNUM 109 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 3 декабря. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 500 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 109 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ и Сухумской инфекционной больнице находятся 117 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 24 человека. Также 40 пациентов с коронавирусной инфекцией размещены в мобильном госпитале Минобороны РФ, развёрнутом в Сухуме. Там в тяжёлом состоянии четыре человека.

Всего в Абхазии, по информации штаба, выявили 6313 носителей SARS-CoV-2. Из них 4183 победили инфекцию, в том числе 74 — за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 84 пациента с диагнозом COVID-19. 2 ноября в Абхазии в ходе 493 тестирований выявили 112 носителей SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что 2 декабря в Абхазии был зафиксирован новый «рекорд» по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом — 122.

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