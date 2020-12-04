Москва, , 08:41 — REGNUM Жители Москвы, постоянно контактирующие с многие людьми по долгу службы, могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции в режиме онлайн. Сообщение об этом опубликовано 4 декабря на портале столичной мэрии.

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Запись на mos.ru открыта для работников медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб. Всего открыто 70 пунктов вакцинации на базе поликлиник.

«В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска», — пояснила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Запись открыли на две недели вперёд, вакцинацию препаратом «Спутник V» проводят в два этапа с промежутком в 21 день. Процедура с учётом медосмотра, введения препарата и последующего осмотра займёт около часа.

В дальнейшем вакцинация будет доступна всем жителям столицы.

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