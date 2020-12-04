Южно-Сахалинск, , 08:19 — REGNUM В пятницу, 4 декабря, стало известно ещё об одной жертве COVID-19 на Сахалине. Как написал в своём телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко скончался мужчина 1950 года рождения.

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Помимо заражения коронавирусом у погибшего мужчины было онкологическое заболевание и сердечно сосудистые патологии. Число летальных исходов пациентов от COVID-19 в островном регионе достигло девяти.

За последние 24 часа на Сахалине выявили 131 новый случай заражения коронавирусом (днём ранее — 138), за весь период пандемии — 11 865. Выписаны с выздоровлением за прошедшие сутки 154 жителя области. Всего с болезнью справились 8653 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последние сутки выявили ещё 30 новых случаев заражения коронавирусом, 18 пациентов выписались в связи с выздоровлением, один человек скончался от COVID-19.