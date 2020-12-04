Биробиджан, , 07:58 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние сутки выявили ещё 30 новых случаев заражения коронавирусом, 18 пациентов выписались в связи с выздоровлением, один человек скончался от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в ЕАО заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 3073 жителей, полностью выздоровели 2096 человек. Число летальных случаев пациентов от COVID-19 увеличилось до 51.

В двух инфекционных госпиталях на находятся 103 пациента. Ещё 823 человека лечатся дома. Из 310 специально созданных для лечения от COVID-19 коек заняты 113. Четыре пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние 24 часа выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 78. Были выписаны с выздоровлением 197 человек.