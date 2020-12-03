Пенза, , 11:23 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 3 декабря подтвердилась у 20 722 человек, за сутки заболел еще 171 житель региона. Минувшим днем инфицированы были 167 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 17 716 пациентов, за сутки — 95 человек. Не удалось спасти 249 пензенцев, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 72-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 46 и 72 лет. Таким образом, по состоянию на 3 декабря всего погибли 249 человек.

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