Лондон, 4 декабря 2020, 07:26 — REGNUM Британская Twitter-страница проекта Assassin's Creed Valhalla опубликовала расслабляющее видео, посвящённое игре. Ролик был выложен 3 декабря на аккаунте Assassins Creed UK.
Все, что пользователи могут видеть в минутном ролике, — это то, как главный герой передвигается пешком по различной местности. В видео демонстрируются разнообразные эффекты Assassin's Creed Valhalla, в том числе звуковые и погодные.
https://twitter.com/Assassins_UK/status/1334543376574713856
Напомним, релиз игры состоялся 10 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймерам удалось «ограбить» внутриигровой магазин Assassin's Creed Valhalla.
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