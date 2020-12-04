Москва, , 06:29 — REGNUM Аномальные морозы с температурой воздуха ниже нормы будут наблюдаться в нескольких российских регионах в европейской части страны, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, по его словам, в Калмыкии температура воздуха упадет до — 22 градусов, что на 10—12 градусов ниже нормы. Кроме того, метеоролог отметил, что с аномальным холодом столкнутся и другие регионы Поволжья.

Аномальной погода будет и на севере Волгоградской области и на побережье Волги, где температура окажется ниже климатической нормы на 10−15 градусов. «В Пензенской области ниже климатической нормы на 9−10 градусов», — сказал Вильфанд, слова которого приводит РИА Новости.

Представитель Гидрометцентра также отметил, сильные морозы ожидаются в Нижегородской и Кировской областях, Мордовии и Марий Эл. Он добавил, что указанная погода грозит обморожениями и рядом других проблем, что требует внимания со стороны медицинских и коммунальных служб регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что энергетики Калмыкии переведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды.

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