Ханчжоу, Китай, , 05:04 — REGNUM Власти города Юйхуань провинции Чжэцзян на востоке Китая обнаружили новый коронавирус на упаковках импортной свинины, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Образцы были взяты с партии замороженной свинины, импортированной из Бразилии. Мясо поступило в Китай через порт Яншань в Шанхае 28 сентября.

Образец, взятый из свиной палатки на рынке в Юйхуане, дал положительный результат на COVID-19 вечером 2 декабря, сообщили в муниципальном центре контроля и профилактики заболеваний города.

Местные власти опечатали мясо, продезинфицировали рынок и прилегающие территории, а также поместили в карантин 55 сотрудников, которые непосредственно контактировали со свининой.

Результаты теста на коронавирус всех контактировавших с мясом оказались отрицательными. Тридцать проб продуктов, взятых с рынка, также дали отрицательный результат.