Никосия, , 05:03 — REGNUM Посещение Кипра российскими гражданами станет доступно с 1 марта 2021 года, сообщается на сайте кипрского правительства.

Кроме России, с указанной даты республика откроет свои границы для Белоруссии, Украины, Египта, Израиля, Иордании, Ливана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Все эти страны отнесены властями Кипра к «красной группе» по распространению коронавируса.

После открытия границ граждане перечисленных государств будут обязаны при въезде предъявлять ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19. При этом им не нужно будет проходить двухнедельную изоляцию на Кипре с момента пересечения границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Тунис открыл свою границу для всех иностранных туристов, в том числе и для российских граждан.

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