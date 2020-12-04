Магадан, Магаданская область, , 04:30 — REGNUM В Магаданской области 3 декабря прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Губернатор Сергей Носов в сквере Победы возложил цветы к монументу «Узел Памяти» и Вечному огню.

Сергей Носов сказал, что День Неизвестного Солдата — памятная, священная дата для каждого россиянина.

«Колымчане жили в едином стремлении со всей страной — сделать все для победы над врагом. Напряженным трудом жители нашей области помогали фронту. Земляки с оружием в руках сражались на фронтах Великой Отечественной, многие колымчане отдали жизни ради мира и Победы, навеки остались на поле боя, похоронены в братских могилах. Крайне важно, чтобы наши дети знали историю России, героических достижениях предков. Наш святой долг — сохранить ключевые ценности Победы. Желаю всем быть достойными поколения победителей и мира», — сказал Сергей Носов.

Всего на Колыме прошло около полусотни мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 3 декабря возложили цветы к могилам безымянных защитников Родины, которые умерли в госпиталях Свердловска от ран в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла на Широкореченском кладбище.