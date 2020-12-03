Москва, , 23:57 — REGNUM Рекомендательная памятка, согласно которой вакцинация препаратом «Спутник V» может привести к слабости, общей усталости, тошноте и другим симптомам, вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Супруг принял участие в тестировании. Из побочек: несколько дней держалась температура 37,0 — 37,2, в ночь после 2-й прививки немного ломило тело. Результат контрольного анализа: Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgG (кол.) после вакцинации равны 66,8++ ОЕ/мл (всё, что выше 15,0 — обнаружен). Это значит, что сформировался хороший иммунитет», — написала Александра К.

Многие пользователи оказались приятно удивлены тем, что российский препарат оказывает столь незначительные симптомы по сравнению с тем, какую важную цель он выполняет — спасает от коронавируса.

«Тошнота и общее недомогание — вот и всё, чем так «страшна» вакцина от qovid. Не думаю, что она может грозить чем-то более серьезным. Всё-таки это РНК-вакцина и никакого «ослабленного вируса» в ней нет. Главное — помните, что мы выйдем из всей этой неприятной ситуации только тогда, когда у нас появится стадный иммунитет — то есть либо все дружно переболеем, либо вакцинируемся», — считает Филипп И.

Некоторые комментаторы заявили, что смогли переубедить своих родных, которые относились к идее вакцинации с недоверием. Граждане уверены, что отечественная вакцина не является опасной.

«Мои все тоже скептически относились к вакцине, как это было можно, пока не почитали о ней интервью с разработчиками. Это же что-то принципиально новое и крутое. И сейчас уж точно нет смысла идти на понты и ждать каких-то там дополнительных исследований», — написала Оксана Д.

Тем не менее, многие пользователи отнеслись к информации в памятке со скепсисом. Они считают, что прошло ещё слишком мало времени, чтобы убедиться в безопасности данного препарата.

«Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились. Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания, так как его эффективность и безопасность в этот период не изучались. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут. Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось. У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию и пациентов с иммунодефицитом, может не развиться достаточный иммунный ответ», — поделился пользователь «ИльФ».

Напомним, 3 декабря в Москве стали раздавать рекомендательную памятку, согласно которой вакцинация препаратом «Спутник V» может привести к слабости, общей усталости, тошноте и другим симптомам, вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей.