Москва, , 17:55 — REGNUM Российские регионы готовы к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом 3 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.

Вакцинирование от коронавирусной инфекции Donland.ru

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"Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию», — сказал он.

В связи с этим Мишустин обратился к руководителям всех субъектов Федерации с призывом «оперативно завершить все необходимые мероприятия в установленные сроки».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса уже на следующей неделе.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, вакцинация будет осуществляться бесплатно и на добровольной основе. Первыми сделать прививку смогут представители групп риска — медики и учителя.

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