Ростов-на-Дону, , 15:55 — REGNUM Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата, состоялись сегодня, 3 декабря, во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Возложение цветов к мемориалу «Павшим воинам» в Ростове-на-Дону Donland.ru

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Возложение цветов и венков к мемориалам Великой Отечественной войны состоялось в посёлке Каменоломни Октябрьского района. Участники акции почтили минутой молчания память безымянных бойцов у Вечного огня на площади 50-летия Победы и у мемориала «Братская могила».

Юные гуковчане, волонтёры, общественники вместе с представителями власти возложили цветы и венки к Вечному огню и мемориалу «Гуковчанам, павшим за Отечество».

Кроме того, в этот день на Дону состоялись конкурс «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», патриотические классные часы и книжные выставки, фотовыставки и онлайн-экскурсии.

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