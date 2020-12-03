Белгород, , 15:27 — REGNUM Новый компьютерный томограф запустили 3 декабря в городской больнице №2 Белгорода. В ближайшее время ещё четыре аппарата начнут работать в областной инфекционной клинической больнице, а также медицинских учреждениях Губкина и Старого Оскола, сообщает пресс-служба правительства региона.

Аппарат приобрела компания «Металлоинвест». На поддержку здравоохранения Белгородской области предприятие направило уже около 600 млн рублей. При поддержке компании в Старом Осколе открыта диагностическая лаборатория клинической иммунологии, оборудование приобретено и для городской больницы №2, инфекционной больницы Белгорода и Губкинской центральной районной больницы.

«Металлоинвест» понимает проблему, которая есть не только в регионе, но и в стране. Ситуация действительно очень сложная, и мы предпринимаем экстраординарные меры, чтобы защитить людей. «Металлоинвест» — близкая и родная для региона компания, которая была, есть и всегда будет рядом», — сказал на церемонии торжественного запуска нового томографа врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова (входит в группу «Металлоинвеста») получил лицензию минпромторга РФ на производство жидкого медицинского кислорода и безвозмездно передаёт его медицинским учреждениям Белгородской области. После получения лицензии минздрава РФ предприятие планирует отгружать для нужд белгородских медиков ежемесячно до 600 тонн жидкого кислорода.