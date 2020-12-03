Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM Ростовская область готова к приему вакцины от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря.

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Для хранения вакцины требуются специфические условия. Определён уполномоченный склад и возможности хранения вакцины в медицинских организациях при соблюдении температурного режима не выше минус 18 градусов.

В настоящее время формируются списки медработников и педагогов, которые в первую очередь будут привиты. Вакцинация от COVID-19 будет проводиться бесплатно и на добровольной основе.

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